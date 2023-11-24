СМИ: экс-"завхоз" Нацполиции даже после увольнения ездит на элитных авто и строит коттеджный городок

Бывший руководитель Департамента управления имуществом Нацполиции Иван Наумов даже после увольнения продолжает покупать дорогие авто и приобретать другие активы, не соответствующие его официальным доходам.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

По словам журналистов, рядом с забором комплекса отдыха в мае 2022 года началось новое строительство.

"Этот элитный коттеджный городок NAVY Village, где на 20 гектарах земли на побережье обводного канала в Вышгородском районе Киевщины должен вырасти гостиничный комплекс, СПА, пирс для яхт и 75 новеньких коттеджей", — говорится в расследовании

Цена одного коттеджа колеблется от 12 до 23 миллионов гривен.

Журналисты утверждают, что притворились потенциальными покупателями и приехали на строительство. Экскурсию по будущему коттеджному городку для них якобы проводил лично Иван Наумов.

Он хвастался связями с местными властями, которые, по его словам, помогут ограничить доступ к пляжу всем, кроме жителей коттеджного городка.

Кроме того, Наумов продолжает пользоваться элитными автомобилями. Несколько месяцев назад Наумов получил доверенность на использование Aston Martin DBX 2021 года выпуска. Ее стоимость стартует от 6 миллионов гривен. Сам Наумов заверил, что автомобиль ему не принадлежит.

Aston Martin DBX 2021 года выпуска / Фото: bihus.info

По информации издания, Наумова часто видят за рулем MERCEDES-BENZ GLC 43 2020 года выпуска стоимостью около 60 тысяч долларов, записанного на его бывшую жену.

Еще один автомобиль, Tesla model 3 2019, который в среднем стоит от 25 до 30 тысяч долларов, принадлежит Николаю Наумову – сыну бывшего работника Нацполиции.

По данным журналистов, доходы Наумова и его сына за последние годы не соразмерны с расходами и приобретенными активами. Наумов же не объяснял журналистам происхождение состояния, назвав себя "обычным пенсионером, который ищет возможности заработать".

"На сегодняшний день я вижу любой законный способ заработать. Я как пенсионер, конечно это важно. И мне нужно кормить мою семью. Поэтому понимаете: строительство, продажа земельных участков, все равно. Все что есть в пределах, так сказать, действующего официального законодательства. Оно же не запрещено заниматься, зарабатывать средства. То, что есть предположение откуда оно, слушайте, есть компетентные органы", – заявил Наумов.

Напомним, Иван Наумов был уволен из правоохранительных органов в 2020 году из-за расследования журналистов о работе комплекса отдыха его семьи во время карантина.

В 2017 году сообщалось, что теща Наумова оказалась владелицей элитного автомобиля и недвижимости стоимостью в полмиллиона долларов.

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