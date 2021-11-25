СМИ обвинили ОП в неправомерном использовании государственных ресурсов: у Зеленского ответили

Сам глава ОП написал на своей странице в Facebook, что пришедшийся на воскресенье юбилей особо не отмечал

Государственная дача в Карпатах, самолеты ГСЧС для гостей из столицы и сокращенный рабочий день на Банковой – и все вроде бы ради ювелия главы Офиса президента Андрея Ермака. "Украинская правда" опубликовала журналистское расследование, в котором авторы обвиняют главу ОП в неправомерном использовании государственных ресурсов.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 25 ноября.

Расследователи утверждают, что в прошлую пятницу, 19 ноября, Ермак якобы, очевидно, вместе с президентом полетели праздновать на государственную дачу, в воскресенье вернулись для участия в мероприятиях ко Дню Свободы и Достоинства и в тот же день — до понедельника — снова вроде бы отправились в Карпаты.

В Офисе президента в ответ подтвердили, что президент в пятницу действительно отбыл на государственную дачу. Пользование вертолетами, как и резиденцией, говорят на Банковой, происходило согласно протоколам. Перевозки посторонних лиц за государственный счет в ОП возразили, а чтобы сообщить об этом расследователям, говорят в Офисе главы государства, не хватило времени, ведь информационный запрос получили в день выхода расследования.

Сам Андрей Ермак написал на своей странице в Facebook, что пришедшийся на воскресенье юбилей особо не отмечал, мол, только в понедельник заехал к своим родителям, а во вторник принимал поздравления в офисе.