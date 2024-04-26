СМИ опубликовали мирный договор между Украиной и РФ, согласованный в начале 2022 года

Украина обязывалась не вступать в военные союзы, а Россия больше не нападать.

СМИ впервые опубликовали мирный договор, согласованный во время нескольких раундов переговоров между Украиной и РФ весной 2022 года.

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Текст документа опубликовало издание WELT.

В тексте говорится о проекте договора, согласованном сторонами 15 апреля 2022 года.

Несколько пунктов оставались открытыми, которые обсудили лично президент Владимир Зеленский и диктатор Путин.

Согласно тексту документа Украина брала на себя обязанности:

придерживаться "постоянного нейтралитета", то есть отказаться от членства в военном союзе, включая НАТО;

отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие;

не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам;

воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и участия в любых военных конфликтах;

законодательно запретить "фашизм, нацизм и агрессивный национализм"

Россия обязывалась:

больше не нападать на Украину;

в случае нападения на Украину страны-гаранты были бы обязаны поддержать Украину в течение 3 дней;

РФ была не против гарантий безопасности Украины от других стран, этот пункт походил на пятую статью НАТО;

оккупированные части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за Россией. Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности, что фактически означало бы передачу контроля над полуостровом РФ.

Украина хотела включить в договор Турцию, а Россия – Беларусь.

В ходе переговоров Россия соглашалась вывести свои войска со всех территорий Украины, кроме Крыма и Донбасса. Детали вывода войск должны были согласовывать на самом высоком уровне. Два украинских переговорщика подтвердили это в комментарии WELT.

Вопрос о численности украинской армии оставался открытым.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина должна добиться военного успеха и создать коалицию в поддержку мирной формулы Зеленского.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Польши Анджей Дуда сделал громкое заявление по поводу войны и возможных переговоров с РФ.

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