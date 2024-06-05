СМИ пишут о подготовке украинской армии к ударам по Керченскому мосту: что говорят в ВСУ

Сейчас у России нет альтернативы Керченскому мосту. Именно от его функционирования зависит военная логистика русской армии.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Пивдян Украины Дмитрий Плетенчук.

"Помните, у них там когда-то в инфопространстве был проект подземного тоннеля из России в Крым. Я думаю, как раз сейчас подходящий момент начать его строить, потому что других более-менее безопасных способов добраться до Крыма, пожалуй, у них не останется", – замечает он.

По словам Плетенчука, переправа не выдерживает логистическую нагрузку. Именно поэтому оккупанты вынуждены искать альтернативы. Ведь и морская логистика – применение больших десантных кораблей – для них закрыта.

"Эти десантные корабли почему-то взрываются и тонут в нашем Черном море. Они решили, что для этого подойдут паромы, о которых забыли, когда был открыт Керченский мост. Выходит, что основная логистика военная приходилась именно на паромы. Теперь не приходится", — говорит. представитель ВСУ.

Плетенчук отмечает, что железная дорога, которую россияне будут вдоль северного побережья Азовского моря на оккупированной южной части Украины, также недостроена.

По его словам, сейчас подходящий момент для ударов по мосту — "знает ограниченный круг людей". Что больше — ударение он, подобные сооружения достаточно сложны, чтобы их поразить".

Напомним, "Bild" сообщает, что ВСУ, вероятно, готовятся к атаке по Крымскому мосту. В частности, в конце прошлой недели украинская армия атаковала в Крыму российские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер". Российские источники сообщают, что для ударов по ним использовалось западное оружие – ракеты ATACMS и Storm Shadow.

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