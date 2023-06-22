СМИ показали имение и офис в Испании семьи одесского военкома (видео)

Мать одесского военкома Евгения Борисова владеет поместьем в Испании на 3 млн евро, а жена – офисным помещением на главной улице Марбельи.

Об этом говорится в расследовании УП "Батальон Испания".

По данным издания, семья главы Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисов в конце 2022 года приобрела в Испании имение стоимостью более 3 млн евро, которое зарегистрировали на мать Борисова. Жена военкома, по данным из Сети, стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи. Также в собственности семьи военкома появился "Мерседес Гелендваген".

"Общая стоимость всего этого имущества, приобретенного во время полномасштабной войны, составляет около 4,5 млн евро", — говорится в расследовании.

Впоследствии Борисов был отстранен от занимаемой должности, а ДБР открыло производство по факту незаконного обогащения.

"По информации источников УП в ГБР, военный комиссар сообщил правоохранителям, что имение арендует компания, в которой работает жена", – сказал журналист.

Однако, отметили авторы расследования, выписки из испанского реестра свидетельствуют, что имение и офисные помещения до сих пор записаны на семью Борисова.

Журналисты возле имения, зарегистрированного на мать одесского военкома, заметили мужчину. Источники издания сообщили, что им является Николаев Игорь Михайлович. Это родной брат водителя одесского войсккомиссара Борисова – Николаева Михаила.

"Брат этого парня не просто водитель, а сотрудник Одесского областного ТЦК и СП", – добавил автор расследования.

Источники журналистов в Госпогранслужбе сообщили, что Игорь Николаев получил загранпаспорт в 2022 году во время полномасштабного вторжения. Но уже дважды покидал страну – на 4 месяца и на 5.

"Парень уехал из Украины в Испанию как инвалид ІІІ группы. Для того чтобы ездить на авто матери военного комиссара", — добавил журналист.

Борисов в комментарии журналистам заявил, что не владеет информацией о приобретении поместий его семьей.

Подробности скандала

В Одессе военные командования "Юг" проверяют скандальную информацию о том, действительно ли у руководителя областного ТЦК и СП Евгения Борисова есть вилла в Испании стоимостью 3 млн 950 тысяч евро и офис за 2 млн евро. Об этом сообщил экснардеп Игорь Мосийчук.

Мосийчук утверждает следующее: "Борисов на свою тещу приобрел виллу в Марбелье. Внимание, друзья: цена виллы – 3 млн 950 тысяч евро". Кроме того, Мосийчук утверждает, что Борисов приобрел и оформил на свою жену в этом же городе офис стоимостью до 2 млн евро.

Наталья Гуменюк отметила, что осуществляется проверка по данному факту.

В Марбелье журналисты также нашли виллу нардепа Игоря Кононенко и показали, как изменилась известная вилла экс-президента Украины Петра Порошенко.

Там же был замечен экс-заместитель министра инфраструктуры Украины и бизнесмен Петр Пинкас.

Также в Испании журналисты вышли на след экс-председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко, разыскиваемого НАБУ. Выяснилось, что он стал владельцем новой компании Newform Lab, которая зарегистрирована в жилом комплексе на окраине Валенсии. Журналисты пришли по указанному адресу и выяснили, что в квартире проживает украиноязычная женщина, однако она отрицает свое знакомство с экс-чиновником.

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