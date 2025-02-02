СМИ: Покровский горсовет планирует закупить сувенирную продукцию более чем на 700 тыс. грн

В частности, 113 тысяч гривен планируется потратить на печать и поклейку социальной рекламы на 65 бордах.

Горсовет Покровский в течение 2025 года планирует закупить 2400 единиц сувенирной продукции более чем на 700 тысяч гривен.

Об этом пишет местное издание "Капри" со ссылкой на программу социально-экономического развития Покровской громады.

В издании утверждают, что покровские чиновники планируют потратить 710 910 гривен на "изготовление и приобретение сувенирной продукции, которая будет иметь символику города и будет использоваться для награждения жителей и популяризации общества".

В частности, местные власти города, который уже фактически становится фронтом, хотят купить дипломы-панно на деревянной основе, настенные часы, бутылки для воды и флеш-накопители. Также 113 тысяч гривен планируется израсходовать на печать и поклейку социальной рекламы на 65 бордах. Интересно, для кого предусмотрена такая реклама, ведь из Покровска массово выезжают местные из-за постоянных обстрелов, отсутствия света и отопления, а также угрозы захвата города.

"Создается впечатление, что покровские власть имущие живут в параллельной реальности. В то время, когда враг ежедневно разрушает громаду и убивает мирных жителей, когда от города остаются только руины, а люди покинуты на произвол судьбы, как оставшиеся в Покровске, так и те, разъехавшиеся по Украине, чиновники не находят ничего лучше, чем закупать сувениры с символикой города и рекламировать себя на бордах", – пишут в издании "Капри".

Ранее сообщалось, что в Покровске горсовет приобрел авто за 1,7 млн грн, которое должно получить до апреля.

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