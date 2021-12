СМИ рассказали, как антитабачное лобби блокирует принятие проевропейского регулирования для отрасли

Внедрение в антитабачное законодательство норм и требований, которые не предусмотрены европейскими директивами, может привести к росту объемов контрабанды и производства контрафактной продукции, потерям бюджета, рабочих мест и негативно отражаться на здоровье граждан.

Такие нормы пытаются провести через лояльных депутатов общественные организации, которые специализируются на антитабачной тематике.

Об этом говорится в статье РБК-Украина.

Журналисты отмечают, что накануне из исследования Украинского института будущего "Украина без сигаретного дыма. Поможет ли законопроект №4358 бороться с курением" стало известно, что ряд организаций регулярно пытаются имплементировать в законодательство больше требований, чем содержится в профильных директивах ЕС и документах ВОЗ.

Согласно исследованию УИБ, первая редакция документа имела целый ряд противоречий с Директивой 2014/40/ЕС о противодействию курению, а также с Рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе против табака. В частности, речь идет о любых запретах по типу (виду, формам) пачек сигарет, внедрении стандартизированной внешней поверхности упаковки табачных изделий, запрете размещать на пачках сигарет сообщения "о вкусе, запахе, любых вкусо-ароматических или других добавках или об их отсутствии", на чем настаивали "антитабачные" общественные организации.

По данным УИБ, международные обязательства Украины не предполагают внедрения таких норм. "В то же время исследования утверждают, что курильщики с опытом, как правило, редко меняют свои привычки, так что наличие или отсутствие каких-либо сообщений на пачках (включая даже изменение дизайна этих пачек) незначительно повлияет на их осознанный выбор", - говорится в тексте исследования УИБ.

Согласно тексту статьи РБК, в первой редакции проекта 4358 содержались нормы о введении стандартизированной внешней поверхности упаковки табачных изделий без торгового знака, и запрете упаковки сигарет со скругленными или скошенными краями, чего вообще нет в Директиве 2014/40/ЕС. Журналисты отмечают, что ни в Директиве, ни в Конвенции ВОЗ не упоминается запрет на выкладку табачных изделий на прилавке, что авторы законопроекта 4358 почему-то считают "рекламой". Кроме того, первая редакция содержала и необоснованный запрет на продажу сигарет лицам до 21 года, чего нет ни Директиве, ни в Конвенции. Не говоря уже о том, что это требование противоречит Конституции, говорится в материале.

Авторы статьи подчеркивают, что под видом внедрения в Украине европейских норм и правил, антитабачные организации, в частности ГО "Життя", через документ пытались продвинуть гораздо более жесткие запреты и ограничения, которые никак не отразятся на уровне курения. Однако они могут привести к увеличению объемов контрабанды сигарет и количества контрафактной продукции в Украине. Что, в свою очередь, станет причиной для многомиллиардных потерь бюджета. "Ведь, мошенникам куда проще подделывать сигареты, когда можно просто менять название, не трудясь над разнообразными дизайнами пачки", - говорится в статье.

На сегодняшний день законопроект 4358 готов ко второму чтению в редакции, максимально приближенной к нормам Директивы 2014/40/ЕС, хотя и не полностью соответствующей ее требованиям. "Парламентарии, которые работали над документом в профильном комитете по вопросам здравоохранения и здоровья нации, отклонили поправки о чрезмерном давлении на бизнес, которые продвигали представители антитабачного лобби", - добавляет издание.

Стоит напомнить, что больше всего денег в интересах "антитабачного лоббизма" выделяет американский миллиардер Майкл Блумберг, который уже потратил на борьбу с табачниками около $1 млрд. По данным издания, структуры, связанные с The Bloomberg Initiative to Reduce Tobacco Use - Campaign for Tobacco-free kids и Vital Strategies – являются главными спонсорами ГО "Життя" (выделили им только в 2020 году около 10 млн грн., в текущем году суммы могут быть еще больше). Кроме того, именно лоббирование антитабачных законопроектов является частью КРІ для получения последующих грантов даже несмотря на безрезультатные попытки продвинуть через Раду предыдущие версии таких законопроектов с излишне жестким регулированием.