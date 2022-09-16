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СМИ рассказали, как компания TECHIIA Олега Крота зарабатывала десятки миллионов на киберспорте, которые потом пожертвовала на ВСУ

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СМИ рассказали, как компания TECHIIA Олега Крота зарабатывала десятки миллионов на киберспорте, которые потом пожертвовала на ВСУ

Управляющий партнер TECHIIA Олег Крот, пожертвовавший на нужды ВСУ 60 миллионов долларов, большую часть из них заработал на киберспорте.

Сам ИТ-предприниматель рассказал, что первый миллион заработал на организации турниров по киберспорту.

Об этом говорится в публикации Forbes.

"С 2003 года я начал собирать товарищей, чтобы играть на какие-нибудь жаркие призы: пиво, новую мышку или клавиатуру", — вспоминает он.

Автор статьи уточняет, что в июне 2021 года входящий в TECHIIA турнирный оператор WePlay провел международный турнир AniMajor Dota 2 на собственной киберарене в павильоне ВДНХ. Вместо пива и мышки – приз в $500 000.

WePlay входит в тройку лидеров в этой нише. Монополию на украинском рынке имеет Maincast. "У Maincast было 80% всего контента, если не 90%. Но WePlay делали дорогие и классные турниры", – комментирует основатель киберспортивной организации NAVI Александр Кохановский. Замыкает тройку StarLadder.

За всю историю компания WePlay организовала 30 международных турниров. В компании уточняют, что в 2021 году есть 41,1 млн часов просмотров трансляций собственных ивентов. Олег Крот говорит, что выручка компании за прошлый год – $30 млн.

Впрочем, из-за войны выручка компании, очевидно, упадет.

"До полномасштабного вторжения Украина была кибеспортивным магнитом, — считает глава Федерации киберспорта Иван Данишевский. — Сюда приезжали как в тренировочный лагерь киберспортивные команды из Южной Америки, Бразилии, Европы. Визу получить удобно, ивенты проводить дешевле, локаций много, интернет скорый" – говорит он, уточняя, что сейчас таким киберцентром стала Сербия.

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