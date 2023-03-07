СМИ сообщают, что расстрелянного военнослужащего узнала сестра: "Это его глаза, голос"

Украинского пленного военнослужащего, которого россияне убили из-за слов: "Слава Украине!", узнала его сестра.

Об этом написала в Facebook продюсер ВВС София Кочмар-Тимошенко на своей странице.

"Узнала. Проверила. Сестра говорит — "100 процентов — это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету". Но просит молчания до утра, пока выйдут на связь собратья с нуля и хочет быть у его матери с самого утра", — написала София Кочмарь-Тимошенко.

По ее словам, сестра погибшего просит молчания – пока выйдут на связь собратья с нуля. Также хочет быть у его матери с самого утра.

Расстрел пленника из-за слов: "Слава Украине!"

6 марта в Сети опубликовали видео, как российские оккупанты в упор расстреляли украинского военнопленного. Россияне убили украинца из-за слов: "Слава Украине!". В Офисе президента пообещали выяснить и наказать россиян за военное преступление.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела российскими оккупантами пленника возбуждено уголовное производство. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина найдет убийц расстрелянного воина ВСУ. "Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!", — сказал глава государства в своем видеообращении.

В свою очередь, знаменитости почтили память расстрелянного пленного воина ВСУ. Они призвали мировых лидеров открыть глаза на преступления России.

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