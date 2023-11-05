СМИ сообщили, что запланированный визит Зеленского в Израиль может не состояться

Зеленский не хотел, чтобы о его визите знали до прибытия в Израиль.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Израиль, который состоится на следующей неделе, может быть отменен из-за того, что информация о подготовке попала в СМИ.

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Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного украинского дипломата.

Журналисты издания сообщают, что Зеленский действительно планировал визит в Израиль на следующей неделе и хотел, чтобы о визите стало известно только после того, как он прибудет в страну, разочарованный тем, что информация попала в СМИ.

Кроме того, израильский 12 канал со ссылкой на неназванного представителя украинского правительства пишет, что утечка наносит ущерб безопасности и "вредит отношениям между странами и доверию между лицами, принимающими решение".

Собеседник напомнил, что обе страны находятся в войне, а ситуация в Украине еще более сложная, поэтому вопросы безопасности находятся на первом месте.

Напомним, ранее сообщалось, что чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что президента Владимира Зеленского ждут в Израиле в любое время, но пока украинская сторона не посылала соответствующего запроса.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ужасное видео из российской Махачкалы, где разъяренная толпа ворвалась в аэропорт в поисках граждан Израиля.

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