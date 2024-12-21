СМИ: священника УПЦ МП из Ровенщины назначили капелланом – что говорит закон

В то же время Госэтнополитики уверяет, что ни один священнослужитель УПЦ МП не является не военным капелланом.

В Ровенской области мобилизовали священника УПЦ Московского патриархата, однако, по информации местных СМИ, на фронт не попадет, а будет служить капелланом при одной из воинских частей. Хотя закон запрещает представителям религиозных конфессий, связанных со страной-агрессором, служить капелланами.

Об этом пишет местное издание "Рівне вечірнє".

В прошлую пятницу работники ТЦК остановили священника из Дубенщины, настоятеля Свято-Троицкой церкви села Повча, 1991 г.р., который ехал на богослужение.

Ровенская епархия УПЦ (МП) сразу же стала уверять, что у их священника проблемы с давлением и сахарный диабет.

"На одном из ровенских полигонов его отказались принять, отправив домой, однако священника до сих пор не отпускают из-под контроля ТЦК, держа его, как в тюрьме", – жаловались в пресс-службе УПЦ МП.

Затем там уточнили, что протоиерея УПЦ МП отпустили домой и он якобы согласился стать капелланом.

Сегодня стало известно, что этот священник уже прошел ВВК и получил боевую повестку. Согласно опубликованному в Сети заключению ВВК, 33-летний священник был признан годным только в тыловых службах или в ТЦК.

Отмечается, что в Ровно его отказали взять капелланом, он отправился в Шептицкий (бывший Червоноград) Львовской области.

"Согласно законам Украины, священники, как и другие мужчины, подлежат мобилизации. Однако нужно понимать, что у священнослужителей есть определенные особенности с прохождением службы. Согласно Женевской конвенции, священнослужитель не может быть комбатантом. То есть человеком, который участвует непосредственно в боевых. действиях. Священнослужитель, как и медик, может в армии выполнять только свою прямую функцию. словам, мобилизованный церковнослужитель должен обеспечивать духовность в Вооруженных Силах Украины. Ведь у солдат той или иной конфессии тоже есть свои религиозные нужды. Священнику запрещено брать оружие в руки", – заявил секретарь Ровенской епархии УПЦ МП Виктор Земляной.

Представительница Ровенского областного центра комплектования Татьяна Камеристова в комментарии изданию сказала, что военным капелланом может быть гражданин Украины, который является священнослужителем зарегистрированной в Украине религиозной организации. Обязательным требованием для должности военного капеллана является наличие высшего богословского образования. Как может капелланом стать представитель Московского патриархата, она не уточнила.

Ни один священнослужитель УПЦ МП не является военным капелланом в Украине – Госэтнополитики

Начальник отдела по делам религии Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Вячеслав Горшков заверил, что священнослужители УПЦ МП пока не получили ни одного мандата капеллана и не могут этого сделать, потому что запрещает закон.

"У нас есть действующий, действующий закон, так называемый закон о переименовании (УПЦ МП – ред.). В этом законе есть один момент о том, что никакие права УПЦ — той, которая считается в единстве с Московским патриархатом, не ограничиваются, кроме того, что невозможно быть капелланом от этой церкви. Поэтому ни одного (такого – ред.) мандата священнослужителя этой церкви не получили в соответствии с этим законом. Мы – государственный орган, орган исполнительной власти, поэтому мы как раз, если есть закон, должны по этому закону идти", — сказал Горшков, передает "Укринформ".

Напомним, что норма об альтернативной службе действовала в мирное время и на мобилизацию не распространяется. Поэтому все военнообязанные священнослужители, не имеющие иного права на отсрочку (по семейному состоянию или состоянию здоровья), подлежат мобилизации.

Согласно новой редакции закона о мобилизации для священнослужителей не предусмотрена ни отсрочка, ни бронь, ни альтернативная служба.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.