СМИ узнали, кто может возглавить ВСУ вместо Сырского

Александр Сырский / © Александр Сырский

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ближайшие дни может покинуть свой пост.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников издания, среди наиболее вероятных кандидатов на должность главнокомандующего ВСУ называют командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.

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В то же время другой источник Bloomberg утверждает, что окончательного решения по кадровым изменениям пока нет. По его словам, в списке возможных кандидатов находятся 11 человек.

Помощник президента Украины Дмитрий Литвин отказался комментировать информацию о возможных кадровых перестановках. В то же время он отметил журналистам, что увольнение Александра Сырского в ближайшее время маловероятно.

Ранее сообщалось, что после появления слухов о возможных изменениях в военном руководстве Зеленский пообщался с ключевыми командирами ВСУ.

Мы ранее информировали, что в Офисе президента прокомментировали слухи о возможных кадровых изменениях в военном руководстве.

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