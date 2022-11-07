Смог выйти из авто и позвать на помощь: в Хмельницкой области женщина зарезала турка-дальнобойщика

В Хмельницкой области приговорили к 8 годам заключения женщину, которая жестоко убила малознакомого мужчину, работавшего дальнобойщиком.

Об этом сообщает прокуратура Хмельницкой области.

Событие произошло 14 февраля 2019 около 23 часов ночи. Турок-дальнобойщик вместе с жительницей одного из сел Каменец-Подольского района заехали на Дунаевецкую автостоянку на его рабочем грузовике IVEСO. Там между ними вспыхнула ссора, во время которой тогда еще 25-летняя девушка нанесла мужчине 25 ножевых ранений в голову, шею и туловище, задев артерию.

Раненный смог выйти из машины в поисках помощи, но по дороге в пункт охраны умер от значительной кровопотери.

Женщина скорую не вызвала, а скрылась с места происшествия. Ее задержали на следующий день в Каменец-Подольском.

Приговором Каменец-Подольского горрайонного суда 27-летняя девушка приговорена к 8 годам лишения свободы. Также она уплатит 1 миллион грн морального вреда семье потерпевшего.

Напомним, что в Винницкой области мужчина в день свадьбы убил жену. После убийства он спрятал тело, а сам ушел из дома, оставив шестерых детей. Полиция подозреваемого в убийстве женщины задержала.

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