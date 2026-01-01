ТСН в социальных сетях

Смогла ли Россия достичь своих военных целей в Украине в 2025 году — в ISW проанализировали

Россия провалила стратегические цели 2025 года, несмотря на продвижение на Донетчине, отмечают аналитики ISW.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ успешно уничтожают врага на передовой

ВСУ успешно уничтожают врага на передовой / © Getty Images

Российское военное командование не смогло выполнить ключевые задачи, поставленные на 2025 год, в частности по полной оккупации Донецкой области и создании «буферной зоны» на севере Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Провал «дедлайнов» Кремля

По данным заместителя главы Офиса президента Украины полковника Павла Палисы, Москва планировала полностью захватить Донецкую и Луганскую области до 1 сентября 2025-го. Кроме того, до конца года враг должен был создать «буферную зону» вдоль северной границы. Обе задачи остались невыполненными.

Ситуация на Покровском и Времевском направлениях

Несмотря на общий стратегический провал, в течение года оккупанты сосредотачивали значительные ресурсы на отдельных участках:

  • Покровск: российские войска вошли в город в сентябре 2025 года. По состоянию на декабрь они контролируют около 67,6% его территории.

  • Великая Новоселка и Гуляйполе: после захвата Великой Новоселки в январе враг активизировался в направлении Гуляйполя. В начале декабря 2025 года зафиксированы бои непосредственно в пределах Гуляйполя.

  • Доброполье: в августе вражеские ДРГ прорвались в сторону города, однако командование РФ не смогло превратить тактический успех в оперативный прорыв. Силы обороны Украины впоследствии отбили около 70 кв. км захваченной территории.

Наступление на «пояс крепостей»

Враг продолжает попытки окружить Славянско-Краматорскую агломерацию:

  1. Северо-восток: в декабре 2025 года оккупанты продвинулись к Лиману и, вероятно, захватили Северск.

  2. Юго-запад: 1 августа 2025 года Россия завершила захват Торецка (штурм длился 14 месяцев). В октябре начались бои за Константиновку.

Северный фронт: Курщина, Харьковщина и Купянск

На северных рубежах ситуация для врага остается нестабильной:

  • Курская область: россиянам удалось вытеснить украинские силы только в марте 2025 года.

  • Сумы и Харьков: попытка создать «буферную зону» на Сумщине оказалась неудачной. Наступление на Великий Бурлук (Харьковская область) в июле быстро захлебнулось и фронт там оставался неактивным до декабря.

  • Купянск: вопреки заявлениям Кремля о взятии города, оккупанты не смогли установить над ним контроль. Более того, в декабре 2025 года украинские войска осуществили успешную контратаку и отбили большую часть Купянска.

Напомним, россияне увеличили темпы продвижения в Украине в 2025 году. Однако как отмечают аналитики ISW, оккупанты больше не способны на такие быстрые продвижения на десятки километров в день, как в 2022-м. Американские аналитики объяснили, какие стратегические просчеты привели к этому.

