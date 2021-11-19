Смогла отбить нападение, но получила ранение: в Кривом Роге мужчина с ножом набросился на продавщицу

Смогла отбить нападение, но получила ранение: в Кривом Роге мужчина с ножом набросился на продавщицу

Неизвестный хотел забрать деньги из кассы магазина.

В Кривом Роге ножевое ранение получила продавец одного из магазинов. На нее напал покупатель и хотел забрать кассу.

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Об этом сообщает пресс-служба Криворожского районного управления полиции.

Вооруженное нападение произошло вчера, 18 ноября в 15:00 на улице Магистральной в Долгинцевском районе Кривого Рога.

В полицию позвонила продавщица магазина и сообщила, что в помещение зашел мужчина, достал нож и потребовал отдать ему деньги из кассы. Женщина смогла дать отпор нападавшему, однако получила ножевое ранение руки. Мужчина скрылся с места преступления.

"В этот же день в ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность нападающего. Ранее судимого местного жителя задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. У него изъяли орудие преступления — нож. По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса". Украины (разбой)", — отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, что в Черниговской области на глазах детей мужчина забил до смерти свою гражданскую жену. Помощи от полиции, на которую рассчитывали дети, не дождались.

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