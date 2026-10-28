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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Смогут ли осужденные на пожизненное заключение попасть в армию: Конституционный Суд обнародовал важное решение

В Конституционном суде подчеркнули, что призыв в армию лиц, совершивших особо тяжкие насильственные преступления, может создавать дополнительные угрозы.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Пожизненное заключение

Пожизненное заключение / © Конституционный суд Украины

Конституционный Суд Украины опубликовал решение, в котором признал конституционным запрет на условно-досрочное освобождение для прохождения военной службы лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы, а также тех, кто совершил умышленное убийство двух или более человек. Суд подчеркнул, что привлечение таких осужденных к военной службе сопряжено с дополнительными рисками для военных и гражданских лиц.

Об этом сообщил Конституционный Суд Украины в социальных сетях.

Решение № 13-р (ІІ)/2026 Второй сенат КСУ принял 28 октября 2026 года по итогам рассмотрения конституционной жалобы осуждённого Анатолия Лужинецкого. Судьей-докладчиком по делу был Виктор Городовенко.

Предметом рассмотрения стали отдельные положения части первой статьи 81-1 Уголовного кодекса Украины. Они не позволяют применять условно-досрочное освобождение для прохождения военной службы по контракту в отношении лиц, отбывающих пожизненное заключение, и осужденных за умышленное убийство двух или более человек.

В Конституционном Суде пояснили, что освобождение от наказания для прохождения военной службы имеет особый правовой характер и отличается от общего механизма условно-досрочного освобождения.

«Данный механизм предусматривает дополнительную специальную юридическую возможность прекращения отбывания наказания», — говорится в официальном сообщении Суда.

Его применение связано не с оценкой исправления осуждённого, а с возможностью привлечь его к военной службе по контракту на условиях, определённых законом. Такой порядок действует только во время мобилизации и/или военного положения.

Кроме того, для прохождения службы осуждённый должен соответствовать установленным требованиям в отношении возраста, состояния здоровья, физической подготовки и профессионально-психологического состояния.

Суд указал на риски для военных и гражданских лиц

Особое внимание КСУ уделил особенностям военной службы, которая предполагает ношение, хранение и применение оружия, а также использование боевой техники.

В суде отметили, что призыв в армию лиц, совершивших особо тяжкие насильственные преступления, может создавать дополнительные угрозы для военной дисциплины, субординации и выполнения боевых задач.

По заключению КСУ, такие риски касаются также жизни и здоровья других военнослужащих и гражданского населения.

«В таких обстоятельствах государство не только имеет право, но и обязано учитывать указанные риски при определении лиц, в отношении которых может быть применен механизм условно-досрочного освобождения от отбывания наказания для прохождения военной службы», — подчеркнули в Конституционном Суде.

Могут ли осужденные на пожизненное заключение выйти на свободу?

В КСУ отдельно пояснили, что невозможность воспользоваться специальным механизмом освобождения для прохождения военной службы не лишает пожизненно заключенныхзаключенных других предусмотренных законом возможностей изменить свой правовой статус и добиться прекращения отбывания наказания.

Суд подчеркнул, что требование обеспечить осужденным к пожизненному лишению свободы реальную перспективу освобождения не означает обязательного доступа к каждому предусмотренному законом механизму.

«Её суть заключается в предоставлении такому лицу юридической возможности добиться пересмотра необходимости дальнейшего отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы и, при наличии соответствующих оснований, освобождения от него», — отметили в Суде.

Решение и его резюме будут опубликованы на официальном сайте Конституционного Суда в четверг, 29 октября.

Напомним, Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска мужчины, которого мобилизовали в Национальную гвардию Украины. Он настаивал, что из-за религиозных убеждений не может проходить военную службу.

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