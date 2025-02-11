Смогут ли получить 1 млн грн добровольцы, присоединившиеся к войску до 25 лет — Минобороны

Молодые добровольцы, которые присоединились к армии еще до новых условий контракта, тоже могут получить миллион гривен.

Об этом сказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.в эфире " Мы — Украина ".

"Выплата денежного вознаграждения в размере 1 миллиона гривен предусмотрена тем военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава, которые присоединились к войску в возрасте до 25 лет еще до того, как новые условия контракта вступили в силу", — сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Напомним, в январе 2025 года в ОП сообщали, что в Украине готовят реформу привлечения в армию ребят в возрасте от 18 до 24 лет.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский раскрыл некоторые детали годового контракта с ВСУ для молодежи.

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