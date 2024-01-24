Смогут ли россияне получить украинское гражданство: интересные моменты нового законопроекта

22 января 2024 года президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о множественном гражданстве. Общество интересует вопрос, как он регулирует ситуации, когда РФ силой заставляет людей брать российские паспорта на оккупированных территориях и какова главная цель этого законопроекта.

Обо всем этом рассказала в интервью изданию Бабель председатель Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

“Этот вопрос уже урегулирован законом о защите населения на оккупированных территориях. Там четко прописано, что Украина не признает насильственную выдачу паспорта России. Так что оснований для потери украинского гражданства в этом случае нет”, — отметила она.

Если мы говорим о людях, которые взяли российский паспорт, занимали ответственные должности на оккупированных территориях, были коллаборантами — это уже вопрос правоохранительных органов, подчеркнула Науменко.

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Законопроект позволяет действующим военнослужащим — гражданам России получать гражданство с просроченными документами, поскольку они не могут их восстановить. Поэтому интересно, будет ли эта норма касаться других граждан России.

"Если они выехали по политическим мотивам до 24 февраля 2022 года, то было достаточно времени, чтобы обратиться в миграционную службу и урегулировать свои вопросы: оформить статус беженца или если имели украинские корни — по другой процедуре", — говорит председатель Государственной миграционной службы.

Но у нас были такие люди, которые получили в 2012 году гражданство Украины, однако не смогли выйти из российского гражданства. Поэтому украинское они потеряли”, – добавила она.

По ее словам, этим проектом хотят помочь в первую очередь наиболее уязвимым категориям: «С нашей точки зрения, это военнослужащие, которые воюют за Украину или уложили за нее жизнь. У их семей тоже есть все права, чтобы получить гражданство Украины”.

Напомним, согласно новому законопроекту о множественном гражданстве, граждане стран ЕС и Большой семерки смогут упрощенно получить гражданство Украины без отказа от своего предыдущего. Позже список таких стран может расшириться.

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