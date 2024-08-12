Смогут ли студенты и многодетные отцы получить отсрочку в Резерв+: в Минобороны дали ответ

Особенно важна функция автоматической онлайн-отсрочки, которая будет реализована через интеграцию с другими реестрами.
В течение 2024 года в приложении "Резерв+" появятся отсрочки для студентов и многодетных отцов.
Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
По словам чиновницы, особенно важной является функция автоматической онлайн-отсрочки, которая будет реализована через интеграцию с другими реестрами. Первые обновления будут касаться студентов дневной формы обучения и многодетных отцов.
"Мы стремимся не заставлять граждан стоять в очередях, а ввести проактивную автоматическую отсрочку. Как только информация из соответствующих реестров станет доступной, она сразу отобразится в "Резерв+", – заявила Черногоренко.
Ранее адвокат Марина Бекало объяснила в комментарии ТСН.ua, как получить отсрочку от мобилизации и когда за ней идти.
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