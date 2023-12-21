Смогут ли в Украине выращивать медицинский каннабис: Ляшко объяснил важные детали

В Украине есть большое количество фармацевтических заводов, которые производят качественные лекарственные средства.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Я, как член правительства, подчеркнул бы, что во время войны нам нужно поднимать экономику нашей страны и призываю использовать товары украинского производителя, в том числе и лекарственные средства. Сегодня у нас большое количество фармацевтических заводов производятся лекарственные средства, достаточно качественные. .. Мы надеемся, что после принятия именно этого закона наши фармацевтические компании также начнут и производство лекарственных средств на основе медицинского каннабиса. Для того, чтобы это произошло, есть процедура, которая прописана именно в только что принятом законе", — подчеркнул Виктор Ляшко .

По его словам, процедура урегулировала как выращивание, перевозку, так и производство медицинского каннабиса.

“И все это происходит на основании лицензии, которую выдает Государственная служба по лекарственным средствам… Готовы ли сегодня украинские производители выращивать, перерабатывать и давать АФИ (то есть самое действующее вещество, из которого потом производится лекарственное средство)? Да, готовы. Но будет ли это уже завтра запущено, нет, потому что к этому также нужно подготовиться. Для того, чтобы выращивать медицинский каннабис, нужны сертифицированные семена”, — добавил министр здравоохранения.

Напомним, что в Украине легализовали медицинский каннабис — Рада приняла законопроект.

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