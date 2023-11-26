Смогут помочь осудить окупантов: истории похищенных РФ украинских детей

Журналисты The Washington Post пообщались с тремя украинскими подростками, сумевшими вернуться домой, и узнали страшные подробности их похищения. Именно истории станут важными для привлечения руководства государства-агрессора к ответственности.

Издание пишет об историях трех подростков.

Ростислав Лавров

Лавров увидел пропавший плакат в Интернете в 1000 милях в Киеве, где его телефон постоянно звонил. Сначала звонил директор школы, которой его российские чиновники заставили учиться в Крыму.

"Где ты?" они хотели знать. "Я в Украине", — ответил он. Его имя не было зарегистрировано во время пересечения границы. Люди, которых он знал, будут из-за этого неприятны, предупреждал директор, а учитель, случайно обозначивший его присутствующим в классе в день, когда он ушел, может даже попасть в тюрьму.

Ростислав Лавров

Лавров, родом из села в Херсонской области Украины, которое в прошлом году было оккупировано российскими войсками, извинился, но отказался отвечать на их вопросы. Он не рассказал им, как убежал из своей комнаты в общежитии, и не поделился подробностями своих путешествий на машине и поезда через Россию и Беларусь, прежде чем пешком пересечь Украину, держа в руках свидетельство о рождении как доказательство украинского гражданства.

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Зато парень направил российскому полицейскому пренебрежительное доказательство того, что наконец-то оказался в своей стране: селфи с меткой времени с Майдана — центральной площади Киева, где десять лет назад украинцы собрались в знак протеста. Это символ стремления Украины освободиться от российского влияния и присоединиться к Европейскому Союзу.

Богдан Ермохин

Столкнувшись с огромным давлением в связи с проблемой пропавших детей, ордер на арест не позволял российскому президенту Владимиру Путину ездить на встречи с другими мировыми лидерами. Россия недавно уступила в нескольких случаях, позволив нескольким детям вернуться в Украину при посредничестве Катара.

Среди них был 17-летний Богдан Ермохин, украинский сирота из Мариуполя, переселенный в Россию, а затем получивший российский паспорт, который, по словам России, он принял добровольно. Его украинский адвокат сказал, что живя в России, он получил повестки о взятии на учет в российском военном ведомстве, запрос, который Россия назвала стандартным для всех ребят с российским гражданством, которым в стране исполнилось 18 лет.

Россия настаивает на том, что защищает детей, соблюдает законы и помогает семьям воссоединиться, когда это возможно.

По делу Ермохина в Кремле заявили, что российские войска нашли его "безнадзорным" в Мариуполе 2022 года и передали под опеку российской семье.

Его отъезд был "учтен однозначной позицией России по вопросу воссоединения детей с родственниками, разведенными в период проведения спецоперации", — сказала она.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, чей офис отвечает за переговоры по возвращению детей в Украину, заявил, что Украина не признает российский паспорт Ермохина как законный и что принятие российской идентификации часто является "механизмом выживания" для людей, проживающих на временно оккупированной территории или переехавших в России. T

Парень жил в Херсонской области со своей бабушкой, но она скончалась через несколько месяцев после начала оккупации. Мать 16-летнего парня госпитализировали с тяжелым психическим заболеванием, отца он никогда не знал. Некоторое время он жил сам, но к нему пришли российские военные и заставили ехать сначала в Херсон, а оттуда – в "лагерь отдыха" в Крыму.

Россияне пытались изменить парню гражданство, но впоследствии Ростислав скрылся из общежития, где его содержали, и вернулся домой. Он добирался автостопом и по железной дороге. При этом оккупанты десятки раз звонили подростку, угрожая "последствиями" его знакомым. В ответ он сбросил российскому милиционеру фото с Майдана Незалежности в Киеве.

Обеспечение освобождения Ермохина "было одним из самых трудных случаев" войны, сказал Лубинец, добавив, что готовность Ермохина сказать российским официальным лицам, что он хочет вернуться домой, несмотря на риски, сделала его "героем".

Омбудсмен выразил надежду, что огласка дела Ермохина может побудить других украинских детей в России также высказаться и найти путь обратно в Украину.

Диана из Херсона

Так же было с Дианой, которой сейчас 16 лет, и из соображений безопасности ее узнают только по имени. Когда русские войска захватили Херсон, она училась в восьмом классе и жила с дедушкой и бабушкой.

В течение семи месяцев она находила свои способы восстать против российской оккупации. Когда снова открылись школы и ей пришлось идти на урок истории России, она заглушила уроки учителя музыкой, утаив наушники волосами. Когда русские солдаты беспокоили ее на улице, она время от времени отвечала им. Поэтому, когда директор ее школы нажал ее и двух ее лучших подруг, Соню и Машу, посетить лагерь в России на 10 дней в октябре прошлого года, она сначала отказалась.

Диана из Херсона

Требования стали более упорными. Директор школы настаивал, что это сделано для их собственной безопасности, и давил на трех девушек, чтобы они подписали письма разрешений, предназначенные для их опекунов, сказала Диана. Поддельные документы позволили им попасть в лагерь вблизи российского города Краснодар. После того, как они подписали контракт, Диана вспоминала: "Он сказал: "Довольно хорошо! Дай сюда!"

14 октября 2022 года три девочки сели в поезд вместе с сотнями других детей, примерно от 6 до 18 лет, думая, что их не будет на 10 дней, сказала Диана. Остальные на борту сказали, что слышали, что это три недели.

"Мы сидим в поезде, и... Соня говорит: "Я думаю, что-то не так", — вспоминала позже Диана. Она попыталась ее успокоить. Но прошли недели, а девушки все еще сидели в лагере, прикованном к своим телефонам, чтобы следить за сообщениями о том, что украинские войска наступают на их родной город.

Подобные сцены разворачивались в лагере, где застряли и Лавров в Крыму. По его словам, Лавров провел в одиночной камере около девяти дней в качестве наказания, в том числе за то, что не исполнил гимн России.

Напомним, российские захватчики продолжают незаконную депортацию украинских детей в Россию с оккупированных территорий Украины.

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