Смогут сбивать иранские дроны: Украина планирует разработать беспилотники класса "воздух-воздух" – Федоров

Специалисты работают над разработкой украинского беспилотника, который сможет сбивать закупаемые российскими оккупантами в Иране дроны-камикадзе "Shahed".

Об этом в интервью ABC рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Уже сейчас могу сказать, что в феврале-марте ситуация с беспилотниками кардинально изменится. Это будет следующий шаг в развитии технологий", – сказал Федоров.

Украинские беспилотники смогут летать на расстояние от 3 до 10 километров и поражать враждебные цели.

Он добавил, что впоследствии Украина будет проводить больше операций с ударными дронами. Также министр рассказал, что в Украине уже разрабатывают дроны, но детали этих разработок не назвал.

Разведывательный дрон "Довбуш"

На востоке тестируют новый украинский разведывательный беспилотник "Довбуш Т10". Довбуш – это многофункциональный БПЛА, который можно модернизировать в разведывательный или ударный дрон. Благодаря новейшему программному обеспечению и спецоборудованию украинский дрон недоступен для враждебных сил электронного противодействия и ПВО.

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