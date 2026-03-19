Смотрел видео своих похорон: боец посетил собственную могилу после 4 лет плена

В первый день после почти четырех лет русского плена Назар Далецкий прогулялся по небольшому кладбищу своей деревни на западе Украины. Там он посмотрел на свою могилу. Назар из-за ошибки ДНК-теста считали погибшим, пока он был в плену.

С бойцом пообщался журналист американского издания The New York Times.

На бумаге Далецкого до сих пор не существует.

В воскресенье 46-летний Назар Далецкий стоял над его могилой, одной из нескольких десятков в открытом поле. Шесть знамен украшали камни в честь солдат, погибших на войне. Седьмое знамя, обозначавшее его собственную могилу, было снято, а останки пока неизвестного солдата эксгумированы. После раскопок остались кучи земли.

«Не каждый имеет возможность увидеть свои похороны и узнать, кто больше всего плакал за тобой», — сказал Далецкий.

5 февраля, в день его возвращения в Украину, его матери, 72-летней Наталии Далецкой, позвонили по телефону. Староста села знал об этом и пошел к пани Далецкой домой, чтобы снять этот момент. Ее племянница Роксолана была там и первой взяла трубку, крича от счастья.

Когда Роксолана произнесла вслух имя Далецкого, его мать закрыла лицо руками, попросила телефон и сказала: «Боже мой, как долго я ждала тебя, мой драгоценный ребенок».

В плену его регулярно избивали, и он потерял 15 килограммов. В госпитале после увольнения Назару дали позывной «Воскресший».

В день их встречи Далецкая сидела в гостиной, где когда-то стоял гроб ее сына и где семья будет праздновать его возвращение. Женщина говорит, что даже с возвращением сына она никогда полностью не восстановит утратившее здоровье, оплакивая его, и не забудет горе от посещения его могилы в течение трех лет.

В издании напоминают, что полномасштабная война перегрузила украинскую систему идентификации погибших солдат, количество которых, по оценкам независимых исследователей, превышает 100 тысяч.

Результаты анализов ДНК часто поступают медленно, а морги переполнены. По официальным данным, опубликованным украинскими новостными агентствами, в Украине зарегистрировано более 90 000 человек, большинство из которых — солдаты. Многие считаются погибшими.

Что касается тех, кто до сих пор жив, но находится в российском плену, Москва не предоставляет точных списков. Украинское правительство утверждает, что в каждом обмене пленными есть те, кто числится пропавшим без вести.

Но это первый случай, когда солдат оказался жив после того, как его семья провела его похороны. Украинское правительство признало ошибку и заявило, что семье не придется возвращать 340 000 долларов, полученных в качестве компенсации за потерю.

Чтобы Назар Далецкий официально восстановил свое лицо, суд должен признать, что он жив.

Его долгое путешествие домой началось в феврале, когда он сел в автобус вместе с другими военнопленными и был доставлен в Украину. Просматривая список, украинский офицер безопасности зачитал каждое имя вслух, отмечая их одно за другим. Все, кроме Назара Далецкого.

Офицер махнул ему рукой, чтобы он встал с автобуса. Он внимательно посмотрел на Далецкого, а затем фотографию в телефоне.

«Он снова посмотрел на меня и сказал: „Приветствую — вы воскресли из мертвых“, — сказал Далецкий в интервью в субботу у военного госпиталя, где он выздоравливал.

Услышав от офицера о своих похоронах, Далецкий вернулся на свое место, бледный, как призрак.

В мае 2022 года матери бойца сообщили, что он находится в плену. Через год сотрудник полиции из Харькова позвонил по телефону и сообщил, что генетический тест найденных останков на 99 процентов совпадает с ее собственной ДНК.

Она отказывалась в это верить. Она не могла понять, как тело оказалось на украинской земле, если ее сын был в плену. Харьковская чиновница предупредила, что если она не признает результаты, останки будут похоронены как неопознанное тело.

Далецкая сказала, что верит в ДНК. «Я часто смотрю расследовательские сериалы по телевизору», — сказала она. Однако сомнения не оставляли ее. Тест ДНК не нашел совпадения с дочерью Назара Далецкого.

«Полицейский сказал, что, может быть, она не моя», — сказал Далецкий. «Не может забыть и хочу пойти и ударить его в лицо», — добавил он.

Когда Далецкая пошла забирать тело, которое, как ей сказали, принадлежит ее сыну, она попросила показать ей что-то из того, что от него осталось. Ей сказали, что там ничего нет, кроме обугленных останков и пепла.

На его похоронах люди спрашивали: «Вы уверены, что это он?» Она пыталась отвергнуть какие-либо сомнения. «Если бы я так думала, я бы сошла с ума», — сказала женщина.

Далецкая узнала прошлой осенью, что ее сын может быть жив, когда двое солдат вернулись из плена и сказали, что видели Назара Далецкого в тюрьме.

«Никто не знал, что делать», — добавила ее племянница. Так что семья ждала.

Когда Назар наконец-то вернулся домой в воскресенье, десятки людей заполнили площадь возле сельского совета, пели песни, пока дети бегали вокруг с украинскими флагами.

Его мать стояла в толпе, тяжело дыша. Она пыталась объять свои эмоции, улыбаясь, потом плакала, потом снова улыбалась. Когда машина остановилась и ее сын открыл дверь, она разрыдалась и бросилась к нему. Они обнялись. Она наклонила голову ему на грудь, и он поцеловал ее.

Он выглядел счастливым и озадаченным. Когда люди выстраивались в очередь, чтобы обнять его, они спрашивали, помнит ли он их. «Да меня не было всего четыре года», — сказал он, и толпа засмеялась.

После этого Далецкий взял мать под руку, и вместе со своей большой семьей — племянниками, двоюродными братьями, тетками и дядьками — пошли домой. Стол накрыли, а дети бегали по дому. «Эй, бабушка, у Назара теперь две жизни!» — кричал его 9-летний двоюродный брат.

«Теперь мы будем праздновать его день рождения 5 февраля», — сказала мать героя, имея в виду день, когда сын впервые позвонил ей после длительного плена.

