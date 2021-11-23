Смотрели в четыре глаза, и на 360 градусов: в Запорожье на "зебре" сбили пешеходов, слишком осторожно переходивших дорогу (видео)

Мужчина и женщина во все глаза смотрели, чтобы не попасть под колеса, но их умудрились все равно сбить.

В Запорожье на нерегулируемом пешеходном переходе умудрились сбить двоих пешеходов, которые делали все, чтобы безопасно добраться на другую сторону улицы.

Видео ДТП выложили в соцсети.

На кадрах видно, как мужчина и женщина, стоя на обочине, пропустили несколько автомобилей, которые должны были по правилам пропустить на "зебре" пешеходов. Далее они ускорились и юркнули несколько метров по дороге, потом увильнули от проезжающего авто, перебежали еще несколько метров — но тщетно.

Буквально в нескольких сантиметрах от них резко остановилась легковушка, и когда пара уже казалось бы добралась до "пункта Б", эту легковушку сзади "подбила" другая, и она по инерции поехала вперед и влетела в мужчину и женщину, прокатив их на капоте.

Пользователи в Сети прокомментировали увиденное:

Пешеходы целые. Они ушли довольно быстро.

А потом автолюбители будут писать, что пешеход виноват, потому что у него нет глаз на 360 градусов.

Как это по-запорожски.

В Запорожье на "зебре" умудрились сбить пешеходов, осторожно переходивших дорогу

Напомним, что в Харькове на "зебре" авто на скорости влетело в 10-летнего мальчика, переходившего дорогу. Ребенок улетел на несколько метров и смог самостоятельно подняться на ноги. Водителя-нарушителя местные бизнесмены-активисты требуют лишить прав на вождение.

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