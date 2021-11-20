"Смотреть нельзя, потому что не ваше": местные жители жалуются на "фекальные озера" в курортной Кирилловке

"Смотреть нельзя, потому что не ваше": местные жители жалуются на "фекальные озера" в курортной Кирилловке

На территории одной из баз отдыха есть выгребные ямы, через которые образуются "фекальные озера".

Местные жители сетуют на то, что на одной из баз отдыха в курортной Кирилловке образовались "фекальные озера". Люди утверждают, что сливная система заведения загрязняет прилегающую территорию.

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Об этом сообщает РИА Мелитополь.

На территории одной из баз отдыха есть выгребные ямы, через которые образуются "фекальные озера". Субарендаторы, работающие на территории базы отдыха, сетуют на постоянный неприятный запах, что создает неудобства отдыхающим.

"Дышат миазмами наши отдыхающие и все газы идут в их номера. Более того, они бросают в яму глубокий насос и перекачивают фекалии в этот скрытый кисон. По ночам перекачивали сюда и, если не присмотрели здесь, на утро выходило фекальное озеро", — говорит место. Павел Дробный.

На базе отдыха из-за этого вызвали полицию. Женщина, которая рассказала, что она работает охранником заведения, заявила, что ей не понравилось, как местные жители осматривают выгребные ямы.

"Там к**ашки, но смотреть на это нельзя, потому что оно не ваше", — прокомментировала работница базы отдыха.

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