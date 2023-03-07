"Смотрите на свою глупую ракету": бабушка из Херсона удивила Сеть своей храбростью (видео)

"У этой женщины сердце воина", — сказал один из корреспондентов.
Видео с пожилой женщиной из Херсонской области, которая стоит рядом с вражеской ракетой РСЗО и ругает оккупантов, облетело Сеть. На него бурно отреагировали пользователи.
На обнародованном видео TikTok пожилая женщина обратилась к российским захватчикам.
"Вы, козлы, думали, что нас победите? А фигу! Смотрите на свою глупую ракету", – сказала бабушка оккупантам.
What a lady from Kherson region!— Антон Герашченко (@Gerashchenko_en) March 6, 2023
true украинский спирит.
Bless her
: nastjademanik/TikTok pic.twitter.com/zWmepgaF3A
На бесстрашие и храбрость бабушки отреагировали в соцсети. Люди восхищаются смелостью и боевым духом украинской женщины.
- "Давай, бабушку! Давай!"
- "Непревзойденно!"
- "Мне нравится эта женщина. Пусть она будет в безопасности"
- "Вот дух!"
- "Им приходится через многое пройти, и они просто замечательные люди. Люблю этих украинцев!"
- "Мне нравится эта женщина! Имеет сердце воина. Пусть хранит ее Бог, чтобы она могла отпраздновать победу Украины"
- "Все украинские бабушки напоминают мне моих итальянских бабушек"
Накануне, 6 марта, украинские пограничники показали, что происходит в Бахмуте. Судя по видео, город – под контролем Сил обороны, а враг несет огромные потери.
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