"Смотрите на свою глупую ракету": бабушка из Херсона удивила Сеть своей храбростью (видео)

"У этой женщины сердце воина", — сказал один из корреспондентов.

Видео с пожилой женщиной из Херсонской области, которая стоит рядом с вражеской ракетой РСЗО и ругает оккупантов, облетело Сеть. На него бурно отреагировали пользователи.

На обнародованном видео TikTok пожилая женщина обратилась к российским захватчикам.

"Вы, козлы, думали, что нас победите? А фигу! Смотрите на свою глупую ракету", – сказала бабушка оккупантам.

What a lady from Kherson region!



true украинский спирит.



Bless her



: nastjademanik/TikTok pic.twitter.com/zWmepgaF3A — Антон Герашченко (@Gerashchenko_en) March 6, 2023

На бесстрашие и храбрость бабушки отреагировали в соцсети. Люди восхищаются смелостью и боевым духом украинской женщины.

"Давай, бабушку! Давай!"

"Непревзойденно!"

"Мне нравится эта женщина. Пусть она будет в безопасности"

"Вот дух!"

"Им приходится через многое пройти, и они просто замечательные люди. Люблю этих украинцев!"

"Мне нравится эта женщина! Имеет сердце воина. Пусть хранит ее Бог, чтобы она могла отпраздновать победу Украины"

"Все украинские бабушки напоминают мне моих итальянских бабушек"

Накануне, 6 марта, украинские пограничники показали, что происходит в Бахмуте. Судя по видео, город – под контролем Сил обороны, а враг несет огромные потери.

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