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"Смотрите на свою глупую ракету": бабушка из Херсона удивила Сеть своей храбростью (видео)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
1272
Время на прочтение
1 мин
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"Смотрите на свою глупую ракету": бабушка из Херсона удивила Сеть своей храбростью (видео)

Фото: скриншот видео TikTok

"У этой женщины сердце воина", — сказал один из корреспондентов.

Видео с пожилой женщиной из Херсонской области, которая стоит рядом с вражеской ракетой РСЗО и ругает оккупантов, облетело Сеть. На него бурно отреагировали пользователи.

На обнародованном видео TikTok пожилая женщина обратилась к российским захватчикам.

"Вы, козлы, думали, что нас победите? А фигу! Смотрите на свою глупую ракету", – сказала бабушка оккупантам.

На бесстрашие и храбрость бабушки отреагировали в соцсети. Люди восхищаются смелостью и боевым духом украинской женщины.

  • "Давай, бабушку! Давай!"
  • "Непревзойденно!"
  • "Мне нравится эта женщина. Пусть она будет в безопасности"
  • "Вот дух!"
  • "Им приходится через многое пройти, и они просто замечательные люди. Люблю этих украинцев!"
  • "Мне нравится эта женщина! Имеет сердце воина. Пусть хранит ее Бог, чтобы она могла отпраздновать победу Украины"
  • "Все украинские бабушки напоминают мне моих итальянских бабушек"

Накануне, 6 марта, украинские пограничники показали, что происходит в Бахмуте. Судя по видео, город – под контролем Сил обороны, а враг несет огромные потери.

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Дата публикации
Просмотры
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