Смотрите общенациональный телемарафон #UAразом на телеканалах группы 1+1 media

16 февраля, по случаю Дня Единения, по инициативе Министерства культуры и информационной политики состоится общий общенациональный и региональный телемарафон #UAразом.

Марафон будет состоять из двух специальных прямых включений в течение дня – с 8:00 по 10:00 и с 19:00 по 22:00 и объединит многомиллионную телевизионную аудиторию.

К телемарафону присоединятся сразу три телеканала группы 1+1 media – 1+1, УНИАН ТВ и 1+1 International, параллельно будет проходить стрим на ресурсах ТСН.ua и УНИАН. Соответственно те телевизионные продукты, которые были запланированы в тайм-слотах перед спецпрограммированием, будут перенесены на другое время.

Представит группу 1+1 media на телемарафоне #UAразом с ведущей "Право на владу" и ТСН Наталией Мосейчук, которая совместно с коллегами из других телеканалов будет общаться с гостями эфира и будет рассказывать ключевые новости относительно последних событий в стране.

Кроме того, материалы, связанные с освещением Дня единения, будут распространены на ключевых информационных ресурсах холдинга – в новостных выпусках, на новостных сайтах и в социальных сетях.

"В такое турбулентное время важно сконцентрироваться на самом главном и объединить усилия вокруг темы безопасности, информационной в том числе. Вместе с коллегами мы организовываем телемарафон, главная цель которого – показать, что мы сильны духом, что у нас достаточно ресурсов, чтобы противостоять врагу при любых обстоятельствах, и что сохранять спокойствие и не паниковать – задача №1 для каждого украинца. Мы должны поддерживать друг друга и делать все, чтобы в наших силах, чтобы сохранить позитивные настроения в обществе. Верю, что все удастся!" , – комментирует Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Во время эфиров будут поднимать важные общественно-политические вопросы, интересующие и беспокоящие украинцев. Среди спикеров: представители власти, лидеры общественного мнения, волонтеры. Они будут говорить по теме единения, а также о нарративах, которые помогают объединять нашу страну. Президент Украины Владимир Зеленский будет открывать марафон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский основал 16 февраля 2022 года, который многие на Западе называют днем потенциального вторжения России в Украину, Днем единения украинцев. Соответственно, в этот день будут проведены ряд мероприятий и инициатив, призванных популяризировать праздник и объединить миллионы украинцев по всему миру.