Смотрите трансляцию обсуждения саммита НАТО в Вильнюсе – онлайн

В литовском Вильнюсе проходит второй день 74-го саммита НАТО. Сегодня, в среду 12 июля, с 08:15 смотрите трансляцию о саммите НАТО в наших YouTube (https://www.youtube.com/tsn) и Facebook (https://www.facebook.com/tsn.ua/) .

Проход событий в Вильнюсе будут оперативно комментировать известные украинские эксперты:

политолог Максим Джигун;

политконсультант, президент агентства исследований и аналитики "РАДА" Дмитрий Васильев;

военный аналитик, сотрудник СБУ (2004 – 2015 год) Иван Ступак.

Что получит Украина от долгожданного саммита — наблюдайте онлайн вместе с ТСН!

Напомним, в первый день саммита НАТО в Вильнюсе прозвучало немало заявлений, касающихся Украины, ее членства в Альянсе, а также войны против российских оккупантов. В НАТО решили, что Украина получит приглашение, "когда члены Альянса придут к согласию, и будут выполнены условия". В то же время, ПДЧ для Украины таки отменят.

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