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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Сможет ли Европа обеспечить Украине такую помощь, которую предоставили США: ответ Ермака

Пока это невозможно.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Андрей Ермак

Андрей Ермак / © t.me/ermaka2022

Европа не сможет оказать Украине такую помощь, которую предоставила Америка. Ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе.

Об этом сказал глава ОПУ Андрей Ермак в интервью для Corriere della Sera.

"Мы видим, что европейцы вооружаются с такой скоростью, о которой еще совсем недавно было невозможно представить. Мы все равно вооружаемся. Наша военная промышленность сегодня в авангарде. Россияне стремятся разделить нас, и мы должны оставаться едиными. Европа – наш дом, и мы должны защищать его вместе", – подчеркнул он.

Ранее в Офисе президента сказали, что Украина не готова уступить территории, оккупированные россиянами, в обмен на определенный и безопасный мир. По словам главы ведомства Андрея Ермака, это красная линия.

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