Сможет ли Европа обеспечить Украине такую помощь, которую предоставили США: ответ Ермака

Андрей Ермак / © t.me/ermaka2022

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Европа не сможет оказать Украине такую помощь, которую предоставила Америка. Ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе.

Об этом сказал глава ОПУ Андрей Ермак в интервью для Corriere della Sera.

"Мы видим, что европейцы вооружаются с такой скоростью, о которой еще совсем недавно было невозможно представить. Мы все равно вооружаемся. Наша военная промышленность сегодня в авангарде. Россияне стремятся разделить нас, и мы должны оставаться едиными. Европа – наш дом, и мы должны защищать его вместе", – подчеркнул он.

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Ранее в Офисе президента сказали, что Украина не готова уступить территории, оккупированные россиянами, в обмен на определенный и безопасный мир. По словам главы ведомства Андрея Ермака, это красная линия.