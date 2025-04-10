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- Украина
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Сможет ли Европа обеспечить Украине такую помощь, которую предоставили США: ответ Ермака
Пока это невозможно.
Европа не сможет оказать Украине такую помощь, которую предоставила Америка. Ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе.
Об этом сказал глава ОПУ Андрей Ермак в интервью для Corriere della Sera.
"Мы видим, что европейцы вооружаются с такой скоростью, о которой еще совсем недавно было невозможно представить. Мы все равно вооружаемся. Наша военная промышленность сегодня в авангарде. Россияне стремятся разделить нас, и мы должны оставаться едиными. Европа – наш дом, и мы должны защищать его вместе", – подчеркнул он.
Ранее в Офисе президента сказали, что Украина не готова уступить территории, оккупированные россиянами, в обмен на определенный и безопасный мир. По словам главы ведомства Андрея Ермака, это красная линия.