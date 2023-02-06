Сможет ли Харьков возродиться по соседству с Россией: Жданов рассказал, как защитить город после войны

В статусе победителя в войне над Россией Украина будет обязательно ставить условие демилитаризованной зоны вдоль границы для того, чтобы запретить обстрел пограничных городов, в частности Харькова.

Так прокомментировал тему потенциальной угрозы для Харькова, расположенной на границе с Россией, военный эксперт Олег Жданов.

"Если же мы выйдем на рубеже 1991 года, активная фаза войны закончится, но сам конфликт не будет решен, тогда все будет упираться в технологии. Мы можем, допустим, договориться с Израилем и купить у них защиту типа "Железного купола". Да и в нас — конструкторское бюро, которое может нам сделать нормальные системы ПВО", — отметил Жданов.

Напомним, что 5 февраля пять человек в Харькове пострадали после того, как россияне ударили по городу ракетами С-300. Из артиллерии и минометов оккупанты избивали и по трем районам Харьковщины, граничащим с линией столкновения.

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