Сможет ли РФ вторгнуться в Украину из Приднестровья: ответ аналитиков

Группировка российских войск, которая сейчас сосредоточена в непризнанном Приднестровье, не представляет военной угрозы для Украины

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Украинские официальные лица заявили, что вероятность наземного нападения России на Украину с территории Приднестровья, пророссийского сепаратистского региона Молдовы, низка после сообщений о том, что власти Приднестровья могут призвать или организовать "референдум" о присоединении к России 28 февраля", – отмечают эксперты.

Аналитики ISW отмечают, что не заметили никаких признаков того, что ограниченная российская группировка сил в Приднестровье может попытаться совершить наземные операции, которые могли бы угрожать Украине.

Там добавили, что не считают, что эта группировка сил способна начать значимую наземную операцию против Украины.

Напомним:

Самопровозглашенные власти Приднестровья на 28 февраля готовят "съезд депутатов всех уровней" – так называемого парламента Приднестровья, а также районных, городских, поселковых и сельских советов, на котором готовят обращение к российскому диктатору Владимиру Путину.

Один из немногих представителей приднестровской оппозиции Геннадий Чорба считает, что съезд должен озвучить "просьбу принять Приднестровье в состав Российской Федерации, а 29 февраля Путин объявит об этом в своем обращении, и Федеральное собрание в ускоренном порядке примет решение удовлетворить эту просьбу".

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