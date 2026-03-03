- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 518
- Время на прочтение
- 2 мин
Сможет ли РФ вывести из строя водоснабжение в Украине: эксперт оценил запасы ракет у врага
Константин Криволап рассказал о сложности атак на водоканалы для врага.
Российским оккупантам гораздо сложнее атаковать объекты водоснабжения и канализации, чем энергетическую инфраструктуру. Для серьезного поражения таких систем врагу может не хватить точности дронов и запасов баллистических ракет.
Об этом в эфире телеканала «КИЇВ24» заявил авиационный эксперт Константин Криволап.
Сложность целей для врага
По словам эксперта, специфика объектов водоканала заключается в их закрытой конструкции. В отличие от трансформаторов или открытых распределительных устройств, насосные станции и узлы водоснабжения менее уязвимы для атак с воздуха.
«То, что касается систем водоснабжения, систем канализации — это не открытые сооружения, это закрытые сооружения. И поразить точно эти насосы или станции значительно сложнее», — объяснил Криволап.
Дефицит вооружения у врага
Авиационный эксперт подчеркнул, что для уничтожения подобных углубленных объектов врагу нужно большое количество точного оружия, которого у РФ сейчас недостаточно:
Дроны: одними только «Шахедами» нанести критический ущерб закрытым станциям почти невозможно.
Баллистика: для эффективного поражения защищенных сооружений нужны баллистические ракеты, однако их арсенал у захватчиков ограничен.
По мнению Криволапа, у России на данный момент нет достаточного количества баллистики, чтобы организовать системное и результативное уничтожение украинской системы водоснабжения.
РФ готовит новые массированные удары
Напомним, 1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не планирует прекращать обстрелы и готовит новые атаки по украинской инфраструктуре. По его словам, у украинской разведки уже есть соответствующая информация о подготовке врагом очередных ударов.
«Мы знаем, что россияне не собираются останавливаться с ударами. Это факт. Они готовят новые атаки по инфраструктуре. Разведка дает соответствующую информацию», — подчеркнул глава государства.
Президент подчеркнул, что все службы и подразделения, которые отвечают за защиту страны, должны оставаться максимально сосредоточенными и в дальнейшем, так же, как и зимой во время массированных атак на энергетику.