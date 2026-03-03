Сможет ли РФ вывести из строя водоснабжение в Украине: эксперт оценил запасы ракет у врага

Путин готовит новые удары по Украине / © ТСН

Российским оккупантам гораздо сложнее атаковать объекты водоснабжения и канализации, чем энергетическую инфраструктуру. Для серьезного поражения таких систем врагу может не хватить точности дронов и запасов баллистических ракет.

Об этом в эфире телеканала «КИЇВ24» заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

Сложность целей для врага

По словам эксперта, специфика объектов водоканала заключается в их закрытой конструкции. В отличие от трансформаторов или открытых распределительных устройств, насосные станции и узлы водоснабжения менее уязвимы для атак с воздуха.

«То, что касается систем водоснабжения, систем канализации — это не открытые сооружения, это закрытые сооружения. И поразить точно эти насосы или станции значительно сложнее», — объяснил Криволап.

Дефицит вооружения у врага

Авиационный эксперт подчеркнул, что для уничтожения подобных углубленных объектов врагу нужно большое количество точного оружия, которого у РФ сейчас недостаточно:

Дроны: одними только «Шахедами» нанести критический ущерб закрытым станциям почти невозможно.

Баллистика: для эффективного поражения защищенных сооружений нужны баллистические ракеты, однако их арсенал у захватчиков ограничен.

По мнению Криволапа, у России на данный момент нет достаточного количества баллистики, чтобы организовать системное и результативное уничтожение украинской системы водоснабжения.

РФ готовит новые массированные удары

Напомним, 1 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не планирует прекращать обстрелы и готовит новые атаки по украинской инфраструктуре. По его словам, у украинской разведки уже есть соответствующая информация о подготовке врагом очередных ударов.

«Мы знаем, что россияне не собираются останавливаться с ударами. Это факт. Они готовят новые атаки по инфраструктуре. Разведка дает соответствующую информацию», — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что все службы и подразделения, которые отвечают за защиту страны, должны оставаться максимально сосредоточенными и в дальнейшем, так же, как и зимой во время массированных атак на энергетику.