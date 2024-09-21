Сможет ли РФ запустить ракеты Fath-360 без иранских пусковых установок: анализ Defense Express

В общем, для России не будет большой проблемой сделать собственные пусковые установки под предоставленные иранцами ракеты.

Иран поставил России свои ракеты Fath-360 без пусковых установок. Вероятно, это было решением самих россиян, учитывая низкую надежность иранских установок.

Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Эксперт отмечал, что, в общем, для России не будет большой проблемой сделать собственные пусковые установки под предоставленные иранцами ракеты. Однако в Иране для запуска ракет Fath-360 используются преимущественно грузовики местного производства, являющиеся копиями китайских Dongfeng KC.

"Поэтому в Москве могли принять решение по установке ракет Fath-360 на собственное шасси, от, например, "Урал" или "КамАЗ". Тем более, что самый пусковой механизм не отличается сложностью ", – говорят аналитики.

Эксперты Defense Express сомневаются, что Иран намеренно подставил бы Россию, не дав ей пусковые установки.

"Ибо за передачу вооружения Тегеран получает, как сообщали в Пентагоне, ядерные, ракетные и другие военные технологии", – отмечают аналитики.

В то же время, по мнению экспертов Reuters, может быть несколько причин, по которым пусковые установки не были отправлены.

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