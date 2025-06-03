Сможет ли Россия перезапустить Запорожскую АЭС: прогноз гендиректора МАГАТЭ

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси / © Associated Press

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Условия для перезапуска оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции в Украине в настоящее время отсутствуют из-за нехватки воды для охлаждения и отсутствия стабильного электроснабжения.

Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью агентству Reuters в Киеве во вторник, 3 июня.

По словам Гросси, для перезапуска ЗАЭС, которая в настоящее время остановлена, придется откачивать воду из Днепра. Россияне «никогда не скрывали» своего желания перезапустить атомную станцию, но сделать это в ближайшее время они не смогут.

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«Мы не находимся в ситуации, когда перезапуск станции неизбежен. Это далеко не так, потребуется некоторое время, прежде чем это станет возможным», — пояснил глава МАГАТЭ.

Он добавил, что перед повторным запуском необходимо будет провести тщательную проверку оборудования станции, которая не работала три года.

Украина заявила, что попытка российских специалистов перезапустить завод будет опасной, поскольку они не сертифицированы для эксплуатации Запорожской АЭС. В то же время Гросси считает, что российские специалисты по ядерной энергетике способны осуществить перезапуск, и что вопрос сертификации носит скорее политический, а не технический характер.

Украина также выразила протест в связи с тем, что миссия наблюдателей МАГАТЭ посетила АЭС через оккупированную Россией территорию. Гросси ответил, что такое решение было принято по соображениям безопасности для сотрудников миссии, и что в настоящее время у него нет необходимых гарантий от российской стороны для безопасного транзита персонала МАГАТЭ через линию фронта на территорию, контролируемую Украиной, как это уже делалось несколько раз ранее.

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Напомним, в новом отчете Greenpeace говорится, что Россия начала масштабное строительство электросетей на оккупированном юго-востоке Украины. Аналитики считают, что РФ, вероятно, хочет перезапустить оккупированную ЗАЭС и подключить ее к собственной энергосистеме.