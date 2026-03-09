- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 227
- Время на прочтение
- 1 мин
Сможет ли Россия пойти в большое наступление: офицер батальона «Свобода» объяснил
Экс-нардеп оценил способность РФ продолжать крупные наступательные операции.
Россия исчерпывает ресурсы и все больше теряет способность к большим наступательным операциям.
Такое мнение высказал офицер батальона «Свобода», экс-нардеп Андрей Ильенко, передает«Киев 24».
«Иссякнут ли они в ближайшее время — наверное, нет. Но тенденции у них нехорошие. И все это в комплексе может говорить, что мы приближаемся к стратегической цели — сделать невозможным способность Московии продолжать наступательные действия. Произойдет ли это быстро — я не настраиваю никого на быстрое, потому что я противник „розових очков“, — сказал Ильенко.
Экс-нардеп напомнил, что, несмотря на тяжелое начало зимы и атаки на энергетику и гражданскую инфраструктуру, оккупанты не смогли достичь своих целей, тогда как украинские силы перешли к пусть небольшим, но контрнаступательным действиям.
«Мы вышли из тяжелейшего момента и потихоньку налаживаем ситуацию. У врага то, что он себе планировал, ничего не получилось», — подытожил Ильенко.
Ранее Александр Сырский сообщил о попытках Сил обороны Украины перехватить оперативную инициативу на фронте.