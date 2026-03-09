ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Украина
Сможет ли Россия пойти в большое наступление: офицер батальона «Свобода» объяснил

Экс-нардеп оценил способность РФ продолжать крупные наступательные операции.

Дмитрий Гулийчук
Андрей Ильенко о том, как Украина делает невозможными дальнейшие атаки РФ

Андрей Ильенко о том, как Украина делает невозможными дальнейшие атаки РФ

Россия исчерпывает ресурсы и все больше теряет способность к большим наступательным операциям.

Такое мнение высказал офицер батальона «Свобода», экс-нардеп Андрей Ильенко, передает«Киев 24».

«Иссякнут ли они в ближайшее время — наверное, нет. Но тенденции у них нехорошие. И все это в комплексе может говорить, что мы приближаемся к стратегической цели — сделать невозможным способность Московии продолжать наступательные действия. Произойдет ли это быстро — я не настраиваю никого на быстрое, потому что я противник „розових очков“, — сказал Ильенко.

Экс-нардеп напомнил, что, несмотря на тяжелое начало зимы и атаки на энергетику и гражданскую инфраструктуру, оккупанты не смогли достичь своих целей, тогда как украинские силы перешли к пусть небольшим, но контрнаступательным действиям.

«Мы вышли из тяжелейшего момента и потихоньку налаживаем ситуацию. У врага то, что он себе планировал, ничего не получилось», — подытожил Ильенко.

Ранее Александр Сырский сообщил о попытках Сил обороны Украины перехватить оперативную инициативу на фронте.

227
