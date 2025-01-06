Сможет ли Трамп договориться с Путиным: Кремль выставил жесткие условия для завершения войны

Кремль продолжает настаивать на собственных условиях, и его агрессивная позиция делает перспективу мирного урегулирования еще более отдаленной.

Россия выдвигает свои жесткие условия для возможных переговоров о завершении войны против Украины, что может осложнить поиск компромиссов для команды новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Fox News.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не согласится на предложения, предполагающие лишь заморозку вступления Украины в НАТО на 20 лет. В то же время, российский диктатор Владимир Путин ранее исключил возможность заключения перемирия, утверждая, что это даст Украине время для закрепления позиций и подготовки новых наступлений.

Также Путин в очередной раз подверг сомнению легитимность украинской власти, заявив, что только новые выборы могут создать условия для переговоров. Однако даже при таких обстоятельствах он не готов уступать позиции.

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По данным Fox News, Кремль требует :

• признание Россией оккупированных территорий, включая Крым;

• юридические гарантии нейтрального статуса Украины без перспектив вступления в НАТО;

• снятие западных санкций;

• прекращение какой-либо поддержки Украины со стороны Запада.

Эти условия делают переговоры маловероятными даже при администрации Трампа, которая ищет быстрые пути завершения конфликта.

Путин также пытается демонстрировать силу, вызывая США на "высокотехнологичную дуэль" с испытанием российских гиперзвуковых ракет "Орешник". По его словам, Россия готова к "технологическому эксперименту", чтобы проверить оборонные возможности обеих сторон.

Это заявление, по мнению экспертов, направлено на подкрепление позиции Кремля в потенциальных переговорах, особенно с новой администрацией США.

Авторы Fox News отмечают, что даже для опытного переговорщика, как Дональд Трамп, добиться соглашения с Путиным будет крайне сложно. Кремль продолжает настаивать на собственных условиях, и его агрессивная позиция делает перспективу мирного урегулирования еще более отдаленной.

Несмотря на это, эксперты отмечают, что любые уступки на условиях России могут иметь серьезные последствия для международной безопасности и доверия США как ключевого союзника Украины.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что быстрого и легкого решения в Украине не будет, несмотря на слова 47-го президента США Дональда Трампа по поводу завершения войны за 24 часа.