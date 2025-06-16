Мобилизация молодежи / © ТСН

Реклама

Украинцы сталкиваются с все более острой нехваткой личного состава на фронте, не мобилизуя молодежь в возрасте от 18 до 25 лет.

Такое мнение высказал колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус в своей колонке, отвечая на вопросы читателей.

Он отметил, что украинские власти говорят, что хотят сохранить молодое поколение для будущей жизни и благосостояния своей страны, поэтому не мобилизуют молодежь.

Реклама

Игнатиус рассказал, что когда в прошлом месяце спросил украинских чиновников в Киеве, что они делают по поводу проблемы рабочей силы, они ответили:

А) высшая оплата труда и льготы, например «закон о военнослужащих» в американском стиле для молодых добровольцев;

Б) наилучшие методы сохранить жизнь людей на фронте, в особенности методом использования беспилотников;

В) перемещение большего количества войск армии на фронт с «тыловых» мест.

«Поскольку война будет продолжаться до 2026 года, я боюсь, что этих мер может быть недостаточно, и Украине, возможно, придется глубже погрузиться в поколение, которое она хотела защитить. Такая ужасная война», — подытожил аналитик.

Ранее Дэвид Игнатиус объяснил, почему США не поддерживают Украину, как Израиль.

Также он прокомментировал, уменьшит ли атака на Иран поставку «Шахедов» в Россию.

Реклама