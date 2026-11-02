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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Сможет ли Украина посетить военнопленных в России: Лубинец ответил

Дмитрий Лубинец предположил совместные посещения пленных с российским омбудсманом.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец / © ТСН

Совместные посещения пленных в Украине и России возможны в будущем, но для этого требуются договоренности обеих стран и готовность украинского общества.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в ходе специальной пресс-конференции по итогам миссии.

Чиновник отметил, что после опыта в Олешках не исключает появления новых форматов взаимодействия.

«Допускаю ли я в будущем механизм посещения украинских граждан в местах несвободы на территории РФ вместе с российской стороной? Ну после Олешек я ничему не удивлюсь. Возможно, в будущем это будет», — заявил Дмитрий Лубинец.

В то же время омбудсман подчеркнул, что это возможно только по договоренности обеих сторон. Если российская сторона даст доступ к украинцам, Украина автоматически должна предоставить такую же возможность омбудсману РФ.

Кроме того, по словам омбудсмана, ключевым фактором воплощения такой инициативы остается восприятие этой идеи внутри страны.

«Заодно посмотрим общественную реакцию: готово ли украинское общество к тому, что совместно два омбудсмана сначала посетили граждан Украины на территории РФ, а затем вдвоем посетили граждан Российской Федерации в Украине? Я потенциально к этому готов», — подытожил чиновник.

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Напомним, украинские силы успешно завершили беспрецедентную гуманитарную миссию по спасению гражданских из оккупированных Олешков благодаря международной координации и совместной работе госструктур.

Следует отметить, что еще 23 октября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ. Домой вернули 270 человек. Среди освобожденных, в частности, есть бойцы, которых считали погибшими в результате теракта в Оленовке.

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