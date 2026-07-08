Сможет ли Украина производить ракеты для Patriot — "Флеш" ответил

Patriot / © соцмережі

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Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» положительно оценил перспективы налаживания в Украине производства ракет-перехватчиков для американских систем противовоздушной обороны Patriot после заявления президента США Дональда Трампа о готовности предоставить украинским производителям соответствующую лицензию.

Об этом он написал в соцсетях.

По словам Бескрестнова, украинская оборонная промышленность обладает необходимым потенциалом для освоения такого производства.

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«Я разбирал ракеты PAC из системы „Патриот“ (после запуска). Видел, из чего и как они собраны, и могу с уверенностью сказать, что мы сможем наладить их производство по лицензии США», — написал советник министра обороны.

Он также назвал возможное развертывание такого производства чрезвычайно важным шагом для укрепления украинской противовоздушной обороны.

«Лучшая новость. Главное, чтобы процесс начался как можно скорее», — подчеркнул Бескрестнов.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

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Американский лидер отметил, что технология их производства довольно сложна, однако выразил уверенность в том, что украинские производители смогут успешно ее освоить.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно нужны ракеты для систем ПВО Patriot, поскольку Россия пытается сломить сопротивление постоянными ударами баллистическими ракетами.

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