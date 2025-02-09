Сможет ли Украина вернуть оккупированные Крым и Донбасс: Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью выразил уверенность в том, что украинский флаг снова замаячит в Севастополе, Мариуполе и Донецке.

Об этом глава государства заявил в интервью для британского вещателя ITV News, опубликованного Офисом президента.

Зеленский отметил, что важно понимать, кто является жертвой, а кто - агрессором в конфликте. По его словам даже страны, которые "прежде всего до войны, были на стороне полностью России", и имеют прочные связи с государством-агрессором соглашаются, что аннексия Крыма и захват востока Украины является нарушением международного права.

"Какой бы прочный союз не строил бы Путин с другими, такими как Иран, Северная Корея, какой бы экономический союз он не строил с Китаем, с некоторыми арабскими государствами, какие бы политические отношения у него не было, с некоторыми представителями Латинской Америки все это строится на выгодных вещах для тех или иных государств. Пока Путин может влиять на них шантажом, оружием, деньгами. И это говорит, что на этих вещах нельзя строить устойчивые отношения, можно строить временное влияние. Да, к сожалению, оно может быть ни год, ни два, может быть десять лет", — отметил президент.

По словам Зеленского, когда Россия ослабнет, все вернется.

"Суверенитет нарушила Россия. И поэтому в момент, когда Россия будет слабой, а она будет, безусловно, в этот момент все вернется. Наша задача, чтобы все вернулось. Чем раньше, тем лучше. И вернулось дипломатически. Потому что, безусловно, потери людей это их земля, то есть люди, важнее всего. Потери людей это очень болезненно", — сказал он.

Напомним, Зеленский ответил, закончится ли война в 2025 году.

Читайте также: