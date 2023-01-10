Сможет ли Украина вернуть оккупированные территории без танков и бронемашин союзников: что об этом думают на Западе

В Европе есть около 2000 Leopard 2, которые находятся на вооружении в 13 разных странах, но без разрешения Берлина их не могут передать Украине.

Западные политики считают, что Украина не сможет деоккупировать значительную часть территории без усиления военной помощи, которая будет включать в себя передачу танков и бронемашин.

Об этом сказал неназванный западный чиновник, пишет The Guardian.

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"Украинцам не удастся отвоевать значительную часть территории без изменений в их оборонной позиции с прошлого года. Соотношение сил между россиянами и украинцами слишком тонко сбалансировано. Надо выйти из тупика, особенно если они (украинцы — ред.) хотят отвоевать территорию и идти в наступление "Основные боевые танки и БТР (бронетранспортеры — ред.) являются частью этой смеси.", — считает он .

Авторы информационного агентства напоминают, что в Европе есть около 2000 Leopard 2, которые находятся на вооружении в 13 разных странах, но поскольку они изначально были изготовлены в Германии, для реэкспорта в Украину нужно разрешение Берлина.

Германия отказывается поставлять Украине танки

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Германии отвергали просьбу Украины предоставить ей танки Leopard. На 10 месяц войны немецкий канцлер Олаф Шольц не исключил передачи ВСУ танков Leopard. Впрочем, он подчеркнул, что Берлин не пойдет на такой шаг самостоятельно, а только с союзниками.

Напомним, во время разговора с Джо Байденом канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patrio t. Берлин также будет поставлять бронетранспортеры Marder.

Руководитель оборонного комитета Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Бундестаг будет дальше давить на Шольца, чтобы Берлин предоставил Украине танки Leopard.

Украине нужны "Leopard": Германия до сих пор колеблется

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