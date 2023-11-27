Сможет ли Украина вступить в НАТО до завершения войны с РФ: Столтенберг сделал заявление

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что до завершения активных боевых действий в Украине ее полноправное вступление в Альянс невозможно. Тем не менее, НАТО продолжит поддерживать Украину в войне против российской агрессии.

Об этом Столтенберг заявил во время пресс-конференции накануне встречи министров МСЗ стран Альянса в Брюсселе 27 ноября.

По словам генсека, союзники по НАТО согласуют рекомендации по реформам, которые необходимо провести Украине для готовности к членству.

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"На нашей встрече мы согласуем рекомендации по приоритетным реформам Украины, в то время как мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству", – сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что союзники соглашаются с тем, что в будущем Украина станет членом НАТО и напомнил о помощи, которую Альянс оказывает Киеву.

Тем временем в ВСУ заявили, что Россия рано или поздно нападет на страны НАТО. Одним из первых государств, вероятно, будет Литва.

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