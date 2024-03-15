Сможет ли "ядерная ПВО" США в Европе спасти Украину от вероятного удара РФ

Несмотря на размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси, американская система противоракетной обороны Aegis Ashore в Польше и Румынии может перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты с российской территории еще на начальной стадии полета.

В Европе с 2015 г. развернута американская система противоракетной обороны высшего эшелона, а с 2022 г. для противодействия ядерным угрозам полноценно работает два основных элемента противоракетной обороны США Aegis Ashore, которые размещены в Польше и Румынии. Именно эти две системы могут сыграть ключевую роль в перехвате межконтинентальных баллистических ядерных ракет РФ в случае вероятного запуска по Украине.

Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что эти два объекта под названием Aegis Ashore находятся в Румынии в Девеселе и в Польше в Редзиково. По словам авторов, "польский" комплекс расположен в 500 км от границы с Украиной и в 1000 км от Киева, а "румынский" — в 380 км и 850 км соответственно. По имеющейся информации, номинальное покрытие обоих Aegis Ashore не только перекрывают Украину, но и заходят далеко за пределы РФ, превышая официально объявленную дальность ракеты SM-3 в 1200 км.

"Важно то, что речь идет о перехвате межконтинентальных баллистических ракет, которые во время полета поднимаются уже в космос на высоты свыше 1000 км — в разы выше высот орбиты МКС. Речь идет о таких ракетах, как "Тополь", его модернизации "Ярс" ", Р-36М2 "Воевода" или модернизация "Сармат" и других", — говорится в статье.

Отмечается, что в таком случае любой пуск даже одной такой ракеты, во-первых, почти сразу же будет зафиксирован, потому что этим занимается критически важный элемент ядерного сдерживания. Во-вторых, такую ракету постараются максимально быстро сбить. Чем дольше летят межконтинентальные баллистические ракеты, тем сложнее становится их сбивать, когда начинается процесс разделения боевых частей и выпуск ложных целей.

"Именно поэтому Aegis Ashore действительно прикрывает не Украину, а накрывает часть позиционных районов российских межконтинентальных баллистических ракет 7-й, 14-й, 28-й и 54-й ракетных дивизий вооруженных "Ярсами". То есть, сбивать любую запущенную межконтинент из РФ будут стараться максимально быстро", – заявляют авторы.

По их словам, это обуславливает максимальную автоматизацию работы Aegis Ashore с минимальным участием человека, реакция которого недостаточна, когда речь заходит о противоракетной обороне.

В то же время в РФ, кроме межконтинентальных баллистических ракет, есть тактическое ядерное оружие, размещаемое на ОТРК "Искандер". Для их перехвата на такой дальности SM-3 будет беспомощным. Но задача перехватить эти ракеты в США и во многих странах НАТО возложена на комплексы Patriot, пишет издание.

Напомним, Россия переместила тактическое ядерное оружие от своих границ в соседнюю Беларусь, на несколько сот километров ближе к территории НАТО. Таким образом, Путин поддерживает свои угрозы Альянсу из-за дальнейшей поддержки Украины со стороны партнеров. Однако теперь это бряцание оружием не шокирует ни Запад, ни Украину.

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