Сможет ли захват Россией Донбасса остановить войну: командир «Ахиллеса» дал резкую оценку

Юрий Федоренко

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Захват Донбасса не станет финальной точкой для Кремля, ведь для Путина длительная война является ключевым условием сохранения собственной власти. В то же время грядущая зима для Украины будет сложнее всех предыдущих.

Об этом заявил командир батальона БПАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко в комментарии «УНИАН».

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Военного спросили, насколько реалистична возможность установления Россией полного контроля над Донбассом до осени 2027 года. Федоренко ответил, что для Путина важен не столько захват определенной территории, сколько сам процесс продолжительной войны. Ведь продолжительность боевых действий обеспечивает нахождение диктатора у власти.

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«А все, что вы слышите о Донбассе, — это информационные кампании-манипуляции», — объяснил Федоренко.

Военный подчеркнул, что утверждение о том, что в случае захвата россиянами Донбасса, война может закончиться в тот же день, «не соответствуют действительности».

В то же время, он не исключает, что как только Россия потеряет финансово-экономическую способность активно вести боевые действия, в Кремле поймут, что войну следует завершать.

Федоренко отметил, что «по Донбассу это уже раз 17, когда у них (россиян — Ред.) переносится дедлайн, а в отношении Купянска, кажется, он заявлял уже 22 раза».

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«Не стоит учитывать заявления, которые делает диктатор Путин, в частности, по отдельным регионам… Россия не собирается прекращать войну против Украины. Россию можно только заставить прекратить войну против Украины», — считает военный

Предупреждение о тяжелой зиме

По мнению Федоренко, россияне стремятся заставить украинцев уезжать из страны или соглашаться на любые варианты мирного соглашения. Поэтому РФ будет только усиливать ракетно-дроновый террор.

«Поэтому грядущая зима будет сложнее всех предыдущих, даже если по температурному режиму она будет теплой», — подытожил он.

Напомним, сегодня Россия в очередной раз отвергла «заморозку» войны и прекращение боевых действий против Украины по нынешней линии столкновения.

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