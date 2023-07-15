Смс-рассылка от "Ощадбанка" пенсионерам и ВПЛ: в Минреинтеграции ответили, не мошенники ли это

Члены Коордштаба договорились, что "Ощадбанка" прекратит смс-рассылку.
Недавно внутренние переселенцы и пенсионеры начали получать смс-сообщения от "Ощадбанка" о том, что до 1 сентября нужно пройти идентификацию в отделениях банка.
В Минреинтеграции разъяснили по поводу идентификации получателей пенсий и соцвыплат в банке.
Члены Коордштаба договорились о том, что:
- "Ощадбанк" прекратит указанную смс-рассылку;
- для получателей пенсий срок для идентификации продлить до конца января 2024 года.
- для получателей выплат ВПЛ идентификацию вообще не применять (поскольку срок выплат ограничен 6 месяцами).
Также там подчеркивают, что в настоящее время Минсоцполитики нарабатывает проект соответствующих нормативных изменений, которые будут приняты в ближайшее время.
Напомним, по состоянию на 1 июля средняя пенсия украинцев превысила 5,3 тысячи гривен.
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