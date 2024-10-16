Смял КамАЗ: на Черниговщине в ДТП погибла семья с двумя маленькими детьми (фото)

В аварии погибли четыре человека – 29-летний мужчина, его 29-летняя жена и двое детей 2016 и 2024 годов рождения.

На Черниговщине в результате жуткого ДТП погибла целая семья – 29-летние мужчина с женой и двое детей 2016 и 2024 г.р.

Об этом передает ГСЧС Черниговской области.

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Трагический инцидент произошел около с. Шевченково Комаровской территориальной громады Нежинского района. По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля "ВАЗ" с грузовиком "КамАЗ".

В результате ДТП погиб 29-летний водитель, его 29-летняя жена и двое детей 2016 и 2024 г.р. Спасатели провели деблокировку тел погибших. К ликвидации последствий ДТП были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Спасатели провели деблокирование тел погибших

Ранее сообщалось, что на Волыни военный ТЦК насмерть сбил женщину.

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