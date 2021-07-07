Смыло брусчатку, затопило рынок, улицы превратились в реки: непогода наделала беды в Хмельницкой области (фото)

Из-за непогоды в городе также было затруднено движение транспорта.
В Каменце-Подольском Хмельницкой области в среду, 7 июля, произошла непогода — выпал сильный дождь. Из-за этого в городе смыло часть брусчатки и затопило улицы.
Об этом сообщает tv7plus.com.
По данным издания, из-за ливня в Каменце-Подольском затопило сразу несколько улиц и рынок "Центральный". Дороги буквально превратились в реки.
Также мощный поток воды унес с собой и брусчатку с улиц Шевченко и князей Кориятовичей. Из-за непогоды в городе также было затруднено движение транспорта.
Напомним, в Запорожской области пронесся смерч.
Также во Львове в пятницу, 25 июня, произошла сильная буря. Несмотря на то, что непогода продолжалась полчаса, она успела наделать беды.