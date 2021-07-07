Смыло брусчатку, затопило рынок, улицы превратились в реки: непогода наделала беды в Хмельницкой области (фото)

Смыло брусчатку, затопило рынок, улицы превратились в реки: непогода наделала беды в Хмельницкой области (фото)

Из-за непогоды в городе также было затруднено движение транспорта.

В Каменце-Подольском Хмельницкой области в среду, 7 июля, произошла непогода — выпал сильный дождь. Из-за этого в городе смыло часть брусчатки и затопило улицы.

Об этом сообщает tv7plus.com.

По данным издания, из-за ливня в Каменце-Подольском затопило сразу несколько улиц и рынок "Центральный". Дороги буквально превратились в реки.

Фото із соцмереж

Также мощный поток воды унес с собой и брусчатку с улиц Шевченко и князей Кориятовичей. Из-за непогоды в городе также было затруднено движение транспорта.

Напомним, в Запорожской области пронесся смерч.

Также во Львове в пятницу, 25 июня, произошла сильная буря. Несмотря на то, что непогода продолжалась полчаса, она успела наделать беды.

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