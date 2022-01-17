"Смывание" грехов в проруби: ПЦУ объяснила, нужно ли купаться на Крещение

"Смывание" грехов в проруби: ПЦУ объяснила, нужно ли купаться на Крещение

Священники обратили внимание, что очень часто на Крещение украинцы "подогреваются" алкогольными напитками и не матерятся во время погружение в ледяную воду.

ПЦУ призвала не называть купание в прорубях на Крещение украинской традицией, ведь нет ни одного церковного предписания в Украинской Церкви для погружения в зимнюю воду.

Об этом сообщает пресс-служба Православной церкви Украины.

В ПЦУ подчеркивают, что традиция купания в проруби на Крещение не имеет ничего общего со "смыванием" грехов.

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"Священники совершают Чин освящения воды открытых водоемов в праздник Богоявления не для того, чтобы в ней купаться, а саму воду освящают отнюдь не "ионы серебра" креста, который в нее погружают", — говорится в сообщении.

Священники обратили внимание, что очень часто на Крещение украинцы "подогреваются" алкогольными напитками и матерятся во время погружения в ледяную воду.

"Как грешные люди могут "наследовать" Иисуса Христа, купаясь зимой в водоемах? С какой целью и как именно "наследуют", — размышляют церковники.

Также в ПЦУ напомнили, что такие купания могут быть опасны для здоровья.

"Покупаться в проруби не подготовленным для этого людям — это рисковать своим здоровьем и жизнью, а значит — пренебрегать даром Божьим. Напомним: погружение в прорубь не смывает грехи", — отмечают в пресс-службе ПЦУ.

В прошлом году Православная церковь Украины заявляла, что традиция ныряния в ледяную воду на Крещение — это только дань моде, которую позаимствовали у россиян.

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