Поставлял некачественные бронежилеты военным на Закарпатье: будут судить директора предприятия

Прокуроры Офиса Генерального прокурора разоблачили руководителя предприятия, который организовывал поставки некачественных бронежилетов в воинскую часть в Закарпатье.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По данным следствия, директор одного из предприятий Киевщины в мае 2022 года заключил с Закарпатским областным территориальным центром комплектования и социальной поддержки договор о поставках 350 бронежилетов 4 класса защиты на общую сумму 6,4 млн. грн.

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"Согласно выводу экспертизы указанные бронежилеты не соответствуют требованиям ДСТУ, так как при совершении выстрела при определенной дистанции возможно их пробитие. Таким образом, руководитель предприятия завладел бюджетными средствами, выделенными на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины на общую сумму 5,9 млн грн и в в дальнейшем осуществил их легализацию", — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

В Закарпатье разоблачили руководителя предприятия, который организовывал поставки некачественных бронежилетов

В Закарпатье разоблачили руководителя предприятия, который организовывал поставки некачественных бронежилетов

Отметим, Служба безопасности задержала в Сумской области вражескую информаторку. Она передавала россиянам информацию о местах базирования сил обороны в приграничных с РФ районах области.

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