Сначала ампутировали одну, потом другую: в Одессе 16-летний подросток, который ушел из дома и жил на улице, отморозил ноги

Сначала ампутировали одну, потом другую: в Одессе 16-летний подросток, который ушел из дома и жил на улице, отморозил ноги

Подростка нашли на улице и доставили в больницу.

В Одессе 16-летний подросток остался без обог ног. Он ушел из дома и жил на улице, где и отморозил конечности.

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Трагическую историю парня рассказала в Сети волонтер Екатерина Ножевникова.

По словам женщины, 16-летний парень из-за проблем в семье ушел из дома. Он долгое время скитался на улице, из-за чего получил тяжелые обморожения.

"Ужасная история, когда дети оказываются на улице. Нашему новому подопечному всего 16 лет. Несколько дней назад мальчик попал в отделение реанимации с обморожением обеих ног. Как это произошло, до сих пор сказать сложно — на контакт ребенок пока не идет, вроде бы ушел из дома, еще когда были морозы. Где находился, и как жил все это время с отмороженными ногами, тоже неизвестно. Есть мама, но с психическими заболеваниями. 1 февраля ампутировали одну ногу, сегодня вторую", — рассказала Екатерина Ножевникова.

Волонтер отметила, что сейчас подросток находится в больнице и открыла сбор средств ему на приобретение медикаментов и перевязочный материал.

Напомним, что Одесской области нашли парня, сбежавшего из дома почти неделю назад. У него обнаружили обморожение ног II степени.

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